Das Verfahren ist einfach und schnell. Für die Antragstellung muss ein Betrag von 42,70 Euro zuzüglich der elektronischen Gebühr von 73,50 Euro entrichtet werden. <BR \/><BR \/>In den Postämtern werden auch die biometrischen Daten erfasst und an die zuständige Polizeidienststelle weitergeleitet. Durch die Einführung dieses neuen Dienstes zielt die italienische Post darauf ab, die wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenarbeit in den 7.000 Gemeinden mit weniger als 15.000 Einwohnern zu stärken. <BR \/><BR \/>Damit steigt die Gesamtzahl der Postämter, in denen man einen Reisepass beantragen kann, auf 6.813. Der Ausbau des Dienstes soll schrittweise fortgesetzt werden, bis das gesamtstaatliche Netz abgedeckt ist.