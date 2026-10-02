„Das riecht wieder einmal nach Abschieben von Verantwortung an Beamte“, so Präsident Dominik Oberstaller. Ob ein Hof schützenswert ist oder nicht, sei „keine politische, sondern eine fachliche Frage“, meint hingegen Philipp Landesrat Achammer.<BR \/><BR \/>In Südtirol gibt es 5.070 denkmalgeschützte Bauten. Jährlich kommen fünf bis zehn dazu. Kirchliche Güter ausgenommen, liegt die Entscheidung über die endgültige Unterschutzstellung von privaten und öffentlichen Kulturgütern bei der Landesregierung. Im Zuge der Haushaltsänderung wird der Landtag nächste Woche aber beschließen, dass Unterschutzstellungen von Konservatorin Karin Dalla Torre erlassen werden.<BR \/><BR \/>Dazu kommt bereits ein negatives Gutachten von den Gemeinden. „In den Erhalt von Kulturgütern spielen viele öffentliche Interessen hinein. Sie sollte als Querschnittsaufgabe bei der Landesregierung angesiedelt bleiben. Die Änderung riecht nach Abschieben von Verantwortung an Beamte. Dann darf man sich aber auch nicht beklagen, wenn man als Politik nichts zu melden hat“, sagt Präsident Dominik Oberstaller.<h3>\r\n„Ob ein Objekt schützenswert ist oder nicht, ist eine fachliche und keine politische Frage“<\/h3>Landesrat Philipp Achammer weist den Vorwurf zurück. „Ob ein Objekt schützenswert ist oder nicht, ist eine fachliche und keine politische Frage“, betont er.<BR \/><BR \/>Und es sei auch nicht so, dass die Landesregierung künftig bei Unterschutzstellungen nichts mehr zu melden habe – im Gegenteil. Anders als bisher sei der Unterschutzstellungsvorschlag künftig unmittelbar der Landesregierung mitzuteilen. Betroffene können innerhalb von 30 Tagen Beschwerde einreichen. Die Landesregierung kann die Maßnahmen innerhalb von 60 Tagen aufheben. „Damit können Eigentümer ihre Interessen früher wahren als derzeit, wo die Landesregierung erst beim Beschluss mit dem Vorhaben befasst wird“, meint Achammer.<BR \/><BR \/>Landeskonservatorin Dalla Torre betont, dass der Löwenanteil der Unterschutzstellungen nach Vorgesprächen und Lokalaugenscheinen „absolut konfliktfrei“ abläuft. Wenige Ausnahmen betrafen die teilweise abgerissenen Kasernen in Schlanders und den Söleshof bei Glurns. Dessen Unterschutzstellung wurde vom Gericht aufgehoben. Jetzt soll laut Achammer aber ein neues Verfahren eingeleitet werden.