Der 110-Prozent-Bonus: Die Details

„Ein Steuerabsetzbetrag in Höhe von 110 Prozent bedeutet in Zahlen ausgedrückt, dass angesichts von Umbaumaßnahmen in Höhe von 100.000 Euro der Steuerzahler Steuerabsetzbeträge von insgesamt 110.000 Euro verwenden darf, also mehr, als der Umbau effektiv gekostet hat“, erklärt Gert Gasser. „In anderen Worten ausgedrückt, zahlt der Staat einem die Umbaumaßnahmen zur Gänze und noch 10 Prozent drauf.“Interessant: Der neue Superbonus ist mit den bisherigen Steuerabsetzbeträgen, die bei Wiedergewinnungsarbeiten, energetischer Sanierung und einer Fassadenerneuerung angewendet werden, kumulierbar. „Und er kann an Dritte abgetreten oder direkt als Abschlag auf den Rechnungsbetrag in Anspruch genommen werden“, so der Steuerexperte.Alle weiteren Einzelheiten lesen Sie im aktuellen „WIKU“.

stol