Der 3. Sommertag in Folge bringt 27 Grad

Der 3. Sommertag in Folge ist gleichzeitig der Höhepunkt des sommerlichen Intermezzos, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Am heutigen Donnerstag wurden 27,4 Grad Celsius in Bozen und Gargazon und 27 Grad in Auer und Branzoll gemessen.„Das sind fast 10 Grad mehr als Anfang April üblich. Auch am morgigen Freitag wird es wieder sonnig und warm, aber schon rund 2 Grad weniger als heute“, so Peterlin.

liz