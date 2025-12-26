Zudem kam es zu vereinzelten Explosionen. Dabei wurde glühendes Material bis zu mehreren Dutzend Metern über den Kraterrand geschleudert, teilte das Beobachtungszentrum des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit, das den höchsten aktiven Vulkan Europas überwacht.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Betrieb des internationalen Flughafens in Catania wurde durch die vulkanische Aktivität nicht beeinträchtigt. Der über 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus und wird ständig überwacht. Die Ausbrüche bieten meist einen spektakulären Anblick und ziehen viele Schaulustige an.