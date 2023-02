Der Anreiz zum Wiederkommen: Auf die schauen, die hier leben

„ Könnte ein kritischer Blick von außen nicht Anlass sein, sich zu fragen, ob wir alles, was wir hinnehmen, weil es eben so ist, auch hinnehmen sollten? ” — Katrin Niedermair

„ Manche Standortnachteile wird Südtirol auch trotz größter Anstrengungen nicht beseitigen können – aber die Politik hat viele Möglichkeiten, das Leben der Bürger insgesamt zu verbessern. ” — Katrin Niedermair

Immer mehr Südtiroler kommen nach dem Studium im Ausland nicht wieder. Das ist ein Problem. Und in Wahrheit ist es ein umfassenderes, als uns lieb sein kann.1200 Südtiroler sind 2012 fortgezogen, 2017 waren es schon 1500. Zurückgekommen sind in der Zeit pro Jahr nur zwischen 26 und 81. Neuere Daten gibt es nicht. Es fehlt an Ärzten und Pflegern, an Lehrern und geeigneten Mitarbeitern für Unternehmen: Tirol isch lei oans – aber das allein reicht nicht mehr. Das spüren die Dagebliebenen.Es gäbe viele, die gern zurückkommen wollten. Kein Wunder – dahoam isch dahoam, das Land ist schön, das Wetter ist es auch. Familie und Freunde, Ehrenamt, Kultur locken.Von den Schwierigkeiten, die mit der Rückkehr aber verbunden sind, hat kürzlich Dr. Larissa Hofer berichtet : Die Allgemeinmedizinerin mit Wurzeln in Sulden hätte gerne in Südtirol gearbeitet, scheiterte aber an der Bürokratie und entschied sich in der Folge für einen Job in Innsbruck. Immer größer werden die Südtiroler Communitys in München, Wien, Zürich, Berlin. Südtirol kann mit den deutschen Großräumen in vielen Bereichen nicht konkurrieren; und diese locken gut gebildete Leute aktiv an.Was oft aus dem Blick gerät, wenn Fälle wie jener von Dr. Hofer diskutiert werden: Auf Rückkehrer zugeschnittene Lösungen – wie im genannten Fall etwa eine Beratungsstelle für interessierte Jungärzte – sind gut und wichtig. Aber mit ihnen ist es nicht getan. Denn Dr. Hofers Bürokratie-Spießrutenlauf von einer Stelle zur nächsten ist nichts, was nach einer Rückkehr ins Land durch wundersame Hand überflüssig würde. Wer hier leben will, muss auch damit leben. Könnte ein kritischer Blick von außen nicht Anlass sein, sich zu fragen, ob wir alles, was wir hinnehmen, weil es eben so ist, auch hinnehmen sollten?Dr. Hofer als Ärztin gehört zu einer Berufsgruppe, die erklärterweise um jeden Preis ins Land (zurück-)geholt werden soll. Für andere Akademiker – Physiker, Mathematiker, Ingenieure – fehlen schlicht genügend geeignete Jobs bzw. Karrieremöglichkeiten. Die hohen Lebenshaltungskosten kommen obendrauf. Das belastet viele Menschen in Südtirol – auch jene, die aus welchen Gründen auch immer nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium gleich hier Fuß gefasst haben, nicht nur die Rückkehrer. Gleiches gilt für teures Wohnen, fehlende Plätze in Betreuungseinrichtungen, lange Wartezeiten im Spital.Manche Standortnachteile wird Südtirol auch trotz größter Anstrengungen nicht beseitigen können – aber die Politik hat viele Möglichkeiten, das Leben der Bürger insgesamt zu verbessern. Tut sie das, geht sie lang bekannte Probleme der Menschen, die hier leben, effizient an, werden auch andere wiederkommen.