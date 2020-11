„Der Antigen-Test ist eine wunderbare Waffe, wenn er richtig eingesetzt wird“

Bernd Gänsbacher: Ich habe mich in meinem Leben immer auf Erfahrungswerte verlassen. Ich habe mir also in meinem Data-Pool etwas Vergleichbares angeschaut und das waren die Massentests in der Slowakei. Dort wurde zunächst am Wochenende vom 2. November getestet. Da gab es bei 3,6 Millionen durchgeführten Tests 37.000 Positive, was etwa 1,0 Prozent entspricht. Was die Slowakei sehr gut gemacht hat: Sie hat eine zweite Massentestung bereits eine Woche später durchgeführt, also am Wochenende vom 9. November. Da wurden noch einmal 20.000 (wieder hauptsächlich asymptomatisch) Positive herausgefischt, was einem Wert von circa 0,4 Prozent entspricht.Gänsbacher: Ja, genau. Die 3,6 Millionen Getesteten in der Slowakei dividiert durch 6 entsprechen der Bevölkerungszahl Südtirols. Und am 30. Oktober gab es in der Slowakei 3600 Neuinfektionen, dividiert durch 6 ergibt 600. Und das ist genau die Zahl der Neuinfektionen, die es in Südtirol gab. Das Verhältnis von Infizierten in der Bevölkerung ist also fast identisch mit jenem in Südtirol. Unter der Annahme, dass es sich um ein und dasselbe Virus handelt und es sich um ein und dieselbe Spezies Mensch handelt, habe ich gewusst, dass man in Südtirol ein sehr ähnliches Bild nach den Massentests sehen wird wie in der Slowakei.Gänsbacher: Natürlich gibt es, wie bei jedem medizinischen Test, auch hier einige falsche Ergebnisse. Dennoch ist dieser Test wertvoll. Warum? Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn ich in einem Hochhaus lebe, in dem 1000 Menschen wohnen, und ich weiß, dass 100 Menschen einen gefährlichen Virus in sich tragen und jemand bietet mir einen Test an, bei dem alle durchgetestet werden, dann mach ich das. Denn wenn man auch nur 80 dieser 100 Virusträger rausfischt, und vielleicht noch mal 10 davon falsch positiv oder falsch negativ sind, ist es immer noch besser, als wenn die 100 weiter herumlaufen und andere Leute infizieren. Da wählt man doch eindeutig das Szenario mit dem Test, auch wenn er nicht 100 Prozent genau ist.Natürlich werden von den jetzt am Wochenende 3140 positiv Getesteten einige falsch Positive drunter sein und auch einige falsch Negative wird es geben, für das große Ganze spielt dies aber kaum eine Rolle. Denn auch, wenn einige falsch negativ Getestete weiter herumlaufen, mindestens 3000 Infizierte haben wir aus dem Verkehr gezogen. Essentiell ist sowieso weiterhin, dass wir auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten und und die Maskenpflicht und sonstige Regeln einhalten.Gänsbacher: Ja, auf jeden Fall. Die Wertigkeit des Antigen-Tests liegt nicht so sehr darin, dass man ihn einmal verwendet und dann eine Aussage macht, sondern er ist ideal für wiederholte Testungen. Der Antigen-Test ist eine wunderbare Waffe im Kampf gegen das Virus, allerdings nur, wenn er so eingesetzt wird, dass er auch wirkt. Ideal wäre eine zweite Massentestung an der Südtiroler Bevölkerung und ihn 2 Mal wöchentlich in den Schulen einzusetzen, in den Altersheimen usw. So könnte man 90 Prozent der Positiven herausfischen.

