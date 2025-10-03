Nicolas C. – so der echte Name des Beschuldigten – hatte sich über Jahre hinweg als zuverlässiger Babysitter etabliert. Der zum Zeitpunkt seiner Verhaftung 33-Jährige begleitete die Sprösslinge wohlhabender Familien zu Sportereignissen und organisierte Ski- und Sommerurlaub – er soll teilweise jahrelang im selben Haushalt tätig gewesen sein. <BR \/><BR \/>Eltern aus Monaco, der Côte d’Azur und alpinen Luxusresorts schwärmten von ihm: „Ein seltener Junge, den unsere Kinder vergöttern“, sagten betroffene Eltern. <BR \/><h3>\r\nBesorgte Eltern brachten Fall ins Rollen <\/h3>„Papa, warum tust du nicht dasselbe wie Nico mit deinem Zizi?“: Diese Frage, die ein Kind seinem Vater im Urlaub in Genf stellte, führte zur Verhaftung des Babysitters. <BR \/><BR \/>„Zizi“ bedeutet in der französischen Kindersprache nämlich Penis – was bei den Eltern des betroffenen Kindes sofort alarmierte. Die Mutter des Kindes erstattete Anzeige bei der Polizei in der Schweiz, die Nicolas C. am Flughafen in Genf festnehmen konnte. Die Ermittler fanden bei ihm Hunderte Video- und Bildaufnahmen mit kinderpornografischem Inhalt – später wurde der Verdächtige nach Frankreich ausgeliefert. <h3>\r\nÜber 40 Kinder betroffen <\/h3>Betroffen sind nämlich schätzungsweise über 40 Kinder aus wohlhabenden französischen Familien. Es sind hauptsächlich Jungen, die der Verdächtige betreut hatte. Die Taten sollen sich über mehrere Jahre erstreckt haben, oft in intimen Momenten wie beim Baden oder bei Ausflügen. Eine Mutter erkannte ihren eigenen Sohn auf einem der Videos. <BR \/><BR \/>Der Beschuldigte soll ein Geständnis abgelegt haben – für 2026 ist der Prozess gegen Nicolas C. angesetzt. Indes laufen die Untersuchungen der Behörden weiter, um alle Opfer zu identifizieren.