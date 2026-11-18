In Südtirol stellen unter dem Motto „Basta? Reicht’s?“ vom 21. bis 29. November mehrere Veranstaltungen die Wiederverwendung, Reparatur und Abfallvermeidung in den Mittelpunkt. Organisiert werden sie von der OEW - Organisation für Eine solidarische Welt und REX-Material und Dinge in Brixen in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Gemeindenverband, den Stadtwerken Brixen, der Gemeinde Naturns und weiteren Vereinen und Institutionen im ganzen Land. Finanzielle Unterstützung dazu kommt von der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz.<h3>\r\nAbfallvermeidung und bewusster Konsum im Fokus<\/h3>Ziel der Aktionen ist es, zum Nachdenken anzuregen und zu zeigen, wie Abfall im Alltag vermieden werden kann. Den Auftakt bildet am Samstag, 21. November, der „Markt der Möglichkeiten – La piazza del riuso“ von 9 bis 12 Uhr am Großen Graben in Brixen. Lokale Initiativen, Vereine und Organisationen stellen dort ihre Angebote zum Reparieren, Tauschen, Ausleihen und Wiederverwenden vor. Zeitgleich findet auch in Naturns am Platz vor der Raiffeisenkasse ein solcher Markt der Möglichkeiten statt.<BR \/><BR \/>Am Montag, 23. November, ist um 20 Uhr im Filmclub Brixen im Astra die Komödie „100 Dinge“ mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz zu sehen. Der Film wirft auf humorvolle Weise die Frage auf, wie viel wir tatsächlich zum Leben brauchen.<BR \/><BR \/>Am Dienstag, 24. November, dreht sich um 20 Uhr bei der Diskussionsreihe „Ans Eingemachte“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturkeller Dekadenz in Brixen alles um nachhaltigen Personenverkehr: Raumplanungsexpertin Olivia Kieser, Mobilitäts-Aktivist Moritz Holzinger und die Sterzinger Gemeinderätin Stefanie Amrain diskutieren mit Moderatorin Maria Lobis (OEW), wie Mobilität ressourcenschonender gestaltet werden kann.<BR \/><BR \/>Den Abschluss bildet am Freitag, 27. November, die Tagung „Reicht's? Basta!“ im Pastoralzentrum in Bozen. Von 9 bis 12.30 Uhr wird das Thema Abfallvermeidung und Ressourcenschonung vertieft. Auch eine Online-Teilnahme ist möglich: Interessierte können sich unter verwaltungsschule@gvcc.net anmelden.<BR \/><BR \/>Neben diesen Veranstaltungen organisieren Schulen, Gemeinden, Vereine und Interessensgruppen weitere lokale Initiativen zur Europäischen Abfallvermeidungswoche im ganzen Land.