Es ist ein Abschied ohne juristische Rechtfertigung, aber voller Bitterkeit. Bevor sich Gianni De Gennaro, einst mächtigster Polizist Italiens und später Chef der Geheimdienste, das Leben nahm, verfasste er mehrere Briefe. Während die Schreiben an seine Angehörigen privat bleiben sollen, drängt seine Familie nun darauf, jenes Dokument in voller Länge zugänglich zu machen, das De Gennaro selbst als sein „moralisches Testament“ verstand. <BR \/><BR \/>In einer Mitteilung bittet sein Sohn Francesco die ermittelnden Staatsanwaltschaften, den Brief im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben vollständig freizugeben – nachdem die Zeitung „Corriere della Sera“ den Text bereits abgedruckt hatte.<BR \/><BR \/>Wer in diesen Zeilen jedoch nach detaillierten Erklärungen oder einer Widerlegung der schweren Vorwürfe sucht, die die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Caltanissetta gegen ihn erhoben hatte, sucht vergebens. De Gennaro verzichtete bewusst darauf, auf einzelne Anklagepunkte einzugehen. Stattdessen verteidigte er seine gesamte Lebensleistung als Mann der Institutionen, der sich nicht mehr für Anschuldigungen rechtfertigen wollte, die er als haltlos und ehrverletzend empfand.<h3>\r\nScharfe Abrechnung mit dem Staatsanwalt<\/h3>Noch deutlicher wird diese Haltung in einer zweiten, kurzen Nachricht, die direkt an Salvatore De Luca, den leitenden Staatsanwalt von Caltanissetta, gerichtet ist. Darin wirft De Gennaro dem Ermittler vor, das geschafft zu haben, was selbst der Mafia nicht gelungen sei – nämlich ihn zu töten. Er fordert den Staatsanwalt auf, sich mit seinem eigenen Gewissen auseinanderzusetzen, „falls er denn eines habe“.<BR \/><BR \/>Auf konkrete Vorhalte aus den Ermittlungen geht er auch hier nicht ein. Für De Gennaro bestand seine öffentliche Verteidigung allein in der Bilanz von vier Jahrzehnten im Staatsdienst. Zwar räumte er ein, in dieser Zeit Fehler begangen zu haben – „vielleicht auch den einen oder anderen unverzeihlichen“ –, betonte jedoch, stets nur aus Pflichtgefühl gehandelt zu haben, und bat dafür um Entschuldigung.<h3>\r\nEin Urteil in eigener Sache<\/h3>Das Datum der Briefe an seine Familie und an den Staatsanwalt – Dienstag, der 17. November – legt nahe, dass der Entschluss zum Suizid bereits an diesem Tag feststand. Es war der Tag, an dem die italienischen Medien begannen, ausführlich aus den Ermittlungsakten zu zitieren.<BR \/><BR \/>Die Ereignisse hatten sich zuvor überschlagen: Am 12. November hatten Spezialeinheiten der Carabinieri frühmorgens De Gennaros Wohnung in Rom durchsucht, am Tag darauf folgte sein Landhaus in der Toskana. Zwar hatte ein Ermittlungsrichter den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Hausarrest abgelehnt, doch die Ankläger legten am 16. November Beschwerde ein und machten diesen Schritt öffentlich. Damit wurden fast 700 Seiten aus den bis dahin geheimen Akten zugänglich, einschließlich abgehörter Gespräche und schwerer Vorwürfe: De Gennaro habe die Ermittlungen zum Mafia-Attentat in der Via D’Amelio von 1992, bei dem der Antimafia-Richter Paolo Borsellino ermordet wurde, sowie zum Verschwinden von dessen legendärer „roter Agenda“ gezielt behindert.<h3>\r\nDie Angst vor dem medialen Tribunal<\/h3>In den Tagen nach dem Bekanntwerden der Akten wirkte De Gennaro auf seine Verteidiger zunehmend erschöpft. Selbst am Morgen des 20. November, als er sich in Rom ein letztes Mal mit seinen Anwälten Franco Coppi und Francesco Bertorotta sowie seinem Sohn beriet, ließ er sich durch deren Zuversicht kaum noch erreichen. Er befürchte eine endlose mediale Schlammschlacht, soll er sinngemäß gesagt haben – ein abendliches Fernsehspektakel, bei dem sich Ankläger und Verteidiger öffentlich zerfleischen. Wenige Stunden später kehrte er in sein Landhaus in der Toskana zurück und setzte seinem Leben ein Ende.<BR \/><BR \/>Wie tief sein Misstrauen gegenüber den Ermittlern saß, belegen auch Abhörprotokolle aus seinem Büro im römischen Zentrum für Amerikanische Studien, dem er vorstand. Bereits im April 2025 hatte er einer Mitarbeiterin gegenüber über die Strafverfolger gesagt, diese seien „gefährlich für sich und für andere“. Während die Staatsanwaltschaft darin die Angst eines Mannes sah, dessen vermeintliche Verstrickungen und „Schweigeabkommen“ aus alten Zeiten aufgedeckt werden könnten – etwa bei der Einstellung der Tochter eines früheren Polizeichefs beim Geheimdienst –, sah De Gennaro darin lediglich das Treiben von Ermittlern, die Gespenstern der Vergangenheit nachjagten. In seinem letzten Brief blieb ihm nur die Geste des gekränkten Staatsdieners: Er habe lediglich all jenen geholfen, die seine Unterstützung brauchten.