Der Blick in die kommende Woche bleibt nahezu ungetrübt

Die ganze Woche über dominiert die Sonne am Himmel über Südtirol.Am Montag flaut der Föhn langsam ab und auch am Dienstag ist vorübergehend weniger Wind zu erwarten. Zur Wochenmitte hin nimmt er vor allem im Norden wieder zu.Der Blick bleibt in der ersten Wochenhälfte fast überall ungetrübt. Ab Donnerstag kommen mancherorts die Schleierwolken zurück.Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 10 und plus 10 Grad Celsius.

