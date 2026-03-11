Weil in manchen Städten wild gewordene Männer mit Macheten durch die Gegend laufen, beschließt man in Rom, das Taschenmesser zu kriminalisieren. Sicher ist sicher. Also schüttet man das Kind gleich mit dem Bade aus. Und den Hausverstand gleich mit. <BR \/><BR \/>Wir leben hier nicht in Rom. Wir leben in den Bergen. Hier geht man wandern, setzt sich auf eine Bank und schneidet ein Stück Speck auf. Oder schnitzt einen Wanderstock. Früher war das normales Leben. Heute offenbar die Vorstufe zur kriminellen Karriere. <BR \/><BR \/>Einfach nur irre. Aber vielleicht irre ich mich ja und liege völlig daneben. Deshalb habe ich vorsorglich gestanden. Und gehe jetzt wandern. Solange ich noch auf freiem Fuß bin.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>