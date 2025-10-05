Ein Zaun soll nun für Ruhe und Schutz sorgen. Hier die Details.<BR \/><BR \/><BR \/>Seit dem Jahr 2012 hat der Pfarrgemeinderat, auch in Zusammenarbeit mit Gemeinde, Quästur und Regierungskommissariat, mehrere Maßnahmen ergriffen. Zuerst wurden Verschönerungsmaßnahmen umgesetzt – neue Bänke und Blumenbeete. Später mussten einige Bereiche abgesperrt und die Bänke entfernt werden. Schließlich wurden, zusammen mit der Stadtgemeinde und der Quästur, Videokameras installiert. Nach einer anfänglichen Besserung verschlechterte sich die Situation aber zunehmend wieder. Jetzt steht fest: Der Pfarrplatz wird eingezäunt, wie Dekan Bernhard Holzer bestätigt.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221189_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Herr Dekan, liegen die Genehmigungen vor?<\/b><BR \/><BR \/>Dekan Holzer: Ja. Die Gemeinde und mittlerweile auch das Denkmalamt haben die Genehmigung erteilt. Der Pfarrgemeinderat hat sich für den Zaun ausgesprochen. Wir sind sehr entschlossen, diesen Weg zu gehen. Jetzt können wir mit der genauen Planung beginnen. Das Projekt des Architekten Simon Wellenzohn liegt bereits vor.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Ab wann wird der Pfarrplatz eingezäunt und wie soll der Zaun aussehen?<\/b><BR \/><BR \/>Holzer: Wahrscheinlich erst ab Anfang des neuen Jahres. Für den schmiedeeisernen Zaun selbst ist eine leichte Konstruktion vorgesehen, damit er nicht erschlagend wirkt.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wo werden die Zäune angebracht?<\/b><BR \/><BR \/>Holzer: An zwei Seiten. Ein großes, zwei Meter hohes Gittertor wird vom Löwentor, also dem Hauptportal des Doms, bis zum Pfarrheim reichen, auf der Linie, auf der vor dem Pfarrheim bereits die Pfeiler mit den Ketten stehen. Das zweite Tor, ein zweiflügeliges Gittertor, wird - vom Waltherplatz kommend -, an der Engstelle zwischen Dom und Probstei errichtet. Der dritte Zugang vom Domplatz und dem Pastoralzentrum kommend ist nachts ja bereits seit jeher geschlossen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221192_image" \/><\/div>\r\n<?Uni SchriftStil="0" SchriftArt="QuadraatSans" SchriftGroesse="7pt" Vorschub="10,2pt" SchriftWeite="100ru" SatzArt="0">\r\n<?TrVer>\r\n<?Uni Kapitaelchen="100ru">\r\n<?_Uni>\r\n<?PH PHFormat="$($IptcQue$\/)"_>\r\n<?PH PHFormat="$($IptcAN)"_>\r\n<?_Uni>\r\n<BR \/><BR \/><b>Zu welchen Zeiten soll der Zaun geschlossen werden bzw. öffnen?<\/b><BR \/><BR \/>Holzer: Wir werden die Zeit der Sperrung mit der Schließung des Doms um 18 Uhr koppeln. Öffnen sollte der Platz dann ab 6 Uhr morgens. Aber die Details müssen erst noch mit all jenen besprochen werden, die Zugang zum Pfarrheim und zum Domplatz haben müssen. Dazu wird es demnächst ein Treffen geben, um die praktischen Details zu besprechen und zu klären. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Seit wann plant der Pfarrgemeinderat den Zaun?<\/b><BR \/><BR \/>Holzer: Nach vielen vergeblichen Bemühungen in den vergangenen Jahren haben wir heuer zu Jahresbeginn erstmals begonnen, ernsthaft über eine Einzäunung nachzudenken. Seit dem Frühjahr hat es dann mehrere Treffen mit Gemeinde und Denkmalamt gegeben, damit für uns klar ist, wo wir stehen. Vor wenigen Tagen hat das Denkmalamt die Einzäunung schließlich schriftlich genehmigt. Denn die Lage ist nicht mehr tragbar. Es gab immer wieder Urin an denkmalgeschützten Gebäuden am Pfarrplatz. Die Zugangstüren zum Dom waren für viele eine Art Klo. Auch denkmalpflegerisch war das alles nicht mehr zu verantworten.