<h3>\r\nHier die Top 10 der ältesten Menschen Italiens<\/h3>Die älteste Frau und gleichzeitig ältester Mensch Italiens ist Lucia Laura Sangenito, geboren am 22. November 1910!!! Sie wird im November 115 Jahre alt wird. Ältester Mann und der einzige männliche Vertreter in den Top 10 ist Vitantonio Lovallo mit seinen 111 Jahren. Er belegt Rang 4.<BR \/><BR \/>Auf Rang 8 findet sich – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jetzt-ist-sie-die-aelteste-im-land" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie bereits berichtet <\/a>– Isabella Pelà, geboren 1914 in Rovigo. Sie lebt seit vielen Jahren in Bozen und Castello-Molina di Fiemme (Trentino) und ist seit dem Tod von Giuseppina Zecchini am 17. Oktober die älteste lebende Südtirolerin.<BR \/><BR \/><b>Lucia Laura Sangenito – 114 Jahre, 333 Tage<\/b><BR \/>Geboren am 22. November 1910<BR \/>Herkunft: Sturno (Avellino, Kampanien)<BR \/>Wohnort: Sturno (Avellino, Kampanien)<BR \/><BR \/><b>Maria Carmela Ricci – 113 Jahre, 188 Tage<\/b><BR \/>Geboren am 16. April 1912<BR \/>Herkunft: San Bartolomeo in Galdo (Benevento, Kampanien)<BR \/>Wohnort: Novara (Piemont)<BR \/><BR \/><b>Mamie Tei – 111 Jahre, 341 Tage<\/b><BR \/>Geboren am 14. November 1913<BR \/>Herkunft: Bethlehem, Pennsylvania (USA)<BR \/>Wohnort: Prato (Toskana)<BR \/><BR \/><b>Vitantonio Lovallo – 111 Jahre, 207 Tage<\/b><BR \/>Geboren am 28. März 1914<BR \/>Herkunft: Avigliano (Potenza, Basilikata)<BR \/>Wohnort: Avigliano (Potenza, Basilikata)<BR \/><BR \/><b>Iole Barosi – 111 Jahre, 201 Tage<\/b><BR \/>Geboren am 3. April 1914<BR \/>Herkunft: Piubega (Mantua, Lombardei)<BR \/>Wohnort: Mailand (Lombardei)<BR \/><BR \/><b>Luca Clementa Ronda – 111 Jahre, 182 Tage<\/b><BR \/>Geboren am 22. April 1914<BR \/>Herkunft: Casalmaggiore (Cremona, Lombardei)<BR \/>Wohnort: Marcignago (Pavia, Lombardei)<BR \/><BR \/><b>Marie Louise Tortech – 111 Jahre, 165 Tage<\/b><BR \/>Geboren am 9. Mai 1914<BR \/>Herkunft: Saint-Girons (Okzitanien, Frankreich)<BR \/>Wohnort: Genua (Ligurien)<BR \/><BR \/><b>Isabella Pelà – 111 Jahre, 87 Tage<\/b><BR \/>Geboren am 26. Juli 1914<BR \/>Herkunft: Rovigo (Venetien)<BR \/>Wohnort: Bozen und Castello-Molina di Fiemme (Trentino-Südtirol)<BR \/><BR \/>Rosaria Martorana – 110 Jahre, 359 Tage<BR \/>Geboren am 27. Oktober 1914<BR \/>Herkunft: Ragusa (Sizilien)<BR \/>Wohnort: Ragusa (Sizilien)<BR \/><BR \/><b>Maria Giovanna Cerami – 110 Jahre, 335 Tage<\/b><BR \/>Geboren am 20. November 1914<BR \/>Herkunft: Petralia Sottana (Palermo, Sizilien)<BR \/>Wohnort: Petralia Sottana (Palermo, Sizilien)<BR \/><h3>\r\nWo gibt es die meisten Super-Hundertjährigen?<\/h3>In der Liste sind 188 Hochaltrige erfasst. 178 davon sind Frauen, was 94,7 Prozent entspricht und nur 10 Männer (5,3 Prozent) – ein deutliches Zeichen für die weibliche Dominanz im hohen Alter. <BR \/><BR \/>Die meisten der ältesten Italienerinnen und Italiener stammen aus der Emilia-Romagna, wo rund 30 Personen über 110 Jahre alt sind. Es folgen die Lombardei (28), die Toskana (18), Ligurien (17) und das Veneto (16). In den südlicheren Regionen nimmt die Dichte ab: Sizilien verzeichnet 13, Apulien 10 und Kampanien 9 Super-Hundertjährige. Die Regionen Latium, Marken, Abruzzen und Friaul-Julisch Venetien liegen im Mittelfeld, während Molise, Umbrien und die Basilikata nur vereinzelt vertreten sind. Auch Valle d’Aosta und Sardinien erscheinen jeweils nur einmal in der Liste.<BR \/><BR \/>Aus Trentino-Südtirol stammen zwei Personen: Die bereits erwähnte Isabella Pelà auf Platz 8 und Guido Avi, geboren am 14. Februar 1918 und wohnhaft in Pergine Valsugana (Trentino), der im Ranking Rang 117 belegt.<h3>\r\nDie stärksten alten Jahrgänge<\/h3>Die Altersverteilung zeigt ein klares Muster: Die meisten der 188 erfassten Super-Hundertjährigen wurden zwischen 1916 und 1918 geboren – also in den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs. Besonders stark vertreten sind die Jahrgänge 1917 (38 Personen) und 1918 (102 Personen), die damit mehr als die Hälfte aller Einträge ausmachen. Nur vereinzelt stammen die ältesten Menschen Italiens aus früheren Jahrgängen wie 1910, 1912 oder 1913.<BR \/><BR \/>Diese Zahlen zeichnen ein eindrucksvolles Bild: Italiens älteste Bürgerinnen und Bürger sind nicht nur außergewöhnlich alt, sondern zugleich lebende Zeugnisse eines Jahrhunderts voller Umbrüche – vom Ersten Weltkrieg bis in die digitale Gegenwart.