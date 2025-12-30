Der Hauptvorwurf wurde von den Richtern des Rechnungshofes fallengelassen: Florian Zerzer und Enrico Wegher müssen keinen Schadenersatz für die Schutzmasken aus der ersten Oberalp-Lieferung zahlen. Ursprünglich lag die Schadenersatz-Forderung bei 6,7 Millionen Euro.<BR \/><BR \/>Zahlen müssen Florian Zerzer und der ehemalige stellvertretende Covid-Einsatzleiter Patrick Franzoni hingegen – 24.400 Euro beide zusammen – für die Dienstfahrten zum deutschen Prüfinstitut Dekra, an dem die Masken untersucht wurden. <BR \/><BR \/>Zudem muss Franzoni 729 Euro wegen nicht entschuldigter Abwesenheiten zahlen und 30.000 Euro wegen Imageschadens.