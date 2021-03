Der Frühling ist da – und mit ihm kommt auch die wohlige Wärme

Die Wochen und Monate ziehen ins Land, doch die warmen Temperaturen ließen bislang noch auf sich warten. Stattdessen gab es in den vergangenen Tagen die eine oder andere Schneeflocke, kalte Winde und damit kühle Temperaturen. Dies soll sich nun aber ändern.Der Montag beginnt vorerst noch etwas verhalten. Vor allem im Norden bleibt die Wolkendecke dicht, während sich die Sonne im Süden länger zeigt. Der Nordwind bläst weiterhin kräftig durch die Täler.Bereits am Dienstag lässt die Nordströmung dann allerdings nach, die Sonne kommt vermehrt zum Vorschein. Auch am Mittwoch geht es äußerst sonnig weiter, ebenso kann man sich am Donnerstag und Freitag auf die wärmenden Strahlen freuen.Und wie sieht es mit den Temperaturen aus? Während es in den Morgenstunden bei bis zu minus 8 Grad noch ziemlich kühl bleibt, wird es tagsüber deutlich milder. Die Quecksilbersäule klettert im Wochenverlauf auf bis zu 19 Grad.

deb