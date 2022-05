Der Frühsommer ist da – und es wird noch wärmer

Nach einigen trüben und regnerischen Tagen hat am Dienstag der Frühsommer Einzug in Südtirol gehalten. Temperaturen bis zu 27 Grad Celsius wurden erreicht.Vorerst bleibt es warm. Laut Wetterprognosen wird es sogar noch wärmer. „Der Frühsommer ist da, heute bis zu 27 Grad und in den nächsten Tagen noch ein bisschen wärmer mit 28/29 Grad. Und es bleibt auch länger warm, ein neuer Kälterückfall ist derzeit nicht in Sicht“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Am Mittwoch scheint in Südtirol verbreitet die Sonne. Am Vormittag ziehen laut Landeswetterdienst dünne Schleierwolken durch, am Nachmittag kommen ein paar Quellwolken dazu. Die Temperaturen erreichen bis zu 28 Grad.Am Donnerstag erreichen die Temperaturen laut Wetterprognosen sogar bis zu 29 Grad. Der Freitag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken, nachmittags sind Regenschauer und Gewitter wahrscheinlich.