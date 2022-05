Der Frühsommer steht in den Startlöchern

Das Motto für die kommende Woche lautet: Kurze Hose auspacken und raus in die Sonne – zumindest wer kann. Es wird nämlich frühsommerlich warm.Am Montag zeigt sich das Wetter vorerst noch etwas durchwachsen. Am Vormittag scheint zwar die Sonne, am Nachmittag entstehen über den Bergen jedoch größere Quellwolken und es kann zu ein paar Regenschauern kommen.Ab Dienstag wird es dann allerdings sommerlich. Sonne und nachmittägliche Höchstwerte von bis zu 28 Grand stehen an der Tagesordnung. Auch in der zweiten Wochenhälfte bleibt es Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge freundlich, am Nachmittag und Abend steigt aber die Wahrscheinlichkeit für gewittrige Regenschauer.