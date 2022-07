„Der große Fluss existiert nicht mehr“ – 40-Kilometer-Sandkeil in der Po-Ebene

Gaiba: Es ist nur noch wenig Wasser übrig geblieben. Das Flussbett des Po gleicht nun eher einem großen Sandstrand. - Foto: © ANSA / Riccardo Dalle Luche

„Der Durchfluss des Po nähert sich der dramatischen Schwelle von 100 Kubikmetern pro Sekunde – die von der Pontelagoscuro-Studie in Ferrara ermittelt wurde – was das Ende seines Images als ,großer Fluss‘ mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen, insbesondere für die Umwelt, bedeuten würde“: Dies teilt die Beobachtungsstelle für Wasserressourcen (ANBI) der Nachrichtenagentur Ansa mit.Gleichzeitig steigt der Salzkeil bei Hochwasser bis zu 40 Kilometer von der Mündung an. Das Phänomen betrifft die Endabschnitte der meisten nördlichen Flüsse und beeinträchtigt die Trinkwasserversorgung.