Der Herbst beginnt sommerlich

„Die ersten 3 Septemberwochen waren sehr warm, die Temperaturen lagen um 1,5 Grad Celsius über dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Und auch weiterhin will das Wetter nichts vom Herbstbeginn wissen:„ Zwar merkt man, dass es in den Morgenstunden etwas frischer ist, doch nachmittags wird es jeden Tag richtig warm mit rund 25 Grad“, weiß der Wetterexperte.Das sonnige Wetter hält bis mindestens zum Wochenende an, eine Änderung ist nicht in Sicht.

liz