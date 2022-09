Der Herbst ist da: Kühle Temperaturen und „angezuckerte“ Gipfel

Kühle Temperaturen, Nordföhn und angezuckerte Bergspitzen: Wie bereits vorhergesagt, ist über Nacht pünktlich eine Kaltfront durchgezogen. Diese brachte unter anderem den ersten Schnee auf der Seiser Alm.Am Samstagvormittag frischt zunehmend starker Nordföhn auf, berichtet Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin. Dadurch trocknet die Luft immer mehr ab und die Niederschläge ziehen sich auf den Alpenhauptkamm zurück.Die Temperaturen am Wochenende sind herbstlich und gehen nicht über 22 Grad Celsius hinaus. Am Sonntag ist es zunächst etwas bewölkt und im Ahrntal kann es am Vormittag noch regnen.Im Tagesverlauf wird es freundlicher und besonders im Süden gibt es einige Sonnenstunden. Auch der Nordföhn wird schwächer. Allerdings bleibt es relativ kühl.Überwiegend sonnig bleibt es auch am Montag. Im Norden des Landes wird es allerdings föhnig.Auch am Dienstag scheint oft die Sonne, am Alpenhauptkamm nehmen die Wolken allmählich wieder zu. Es weht weiterhin Nordföhn.