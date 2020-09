„Der Herbst wird vorübergehend winterlich“

Der Herbst ist in Südtirol angenommen und zeigt sich am heutigen Freitag nicht von seiner goldenen Seite. Seit dem frühen Morgen gibt es im ganzen Land teils starken Regen und die Berghänge sind vielerorts in dichte Nebelschwaden gehüllt.Eine Wetterbesserung ist vorerst nicht in Sicht: Eine Kaltfront mit Niederschlägen und Starkwind rauscht den ganzen Freitag über Südtirol und die Schneefallgrenze sinkt am Nachmittag auf etwa 1300 bis 1500 Meter. „Am Brenner, wo am Donnerstag noch angenehme 15 Grad gemessen wurden, setzt im Laufe des Nachmittags nasser Schneefall ein. Der Herbst wird also vorübergehend winterlich“, so Peterlin.Am Wochenende wird es zwar wieder trockener, es bleibt aber kühl. Am Samstag kann es am Alpenhauptkamm weiter zu Niederschlägen und Schneefall in den Bergen kommen, im Süden kommt hingegen langsam die Sonne wieder durch. Die Temperaturen bleiben aber im ganzen Land unter der 20-Gradgrenze.Am Sonntag setzt sich dann wieder landesweit die Sonne durch. „Der Spätsommer ist aber eindeutig vorbei: Während die Temperaturen im Wipptal und im oberen Vinschgau einstellig bleiben, kann man in der Landeshauptstadt mit maximal 18 Grad rechnen“, erklärt Peterlin

