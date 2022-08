Der kaltblütige Mord an Ulrike Reistenhofer Der kaltblütige Mord an Ulrike Reistenhofer

Am 10. August 1998 wurde Ulrike Reistenhofer (19) tot am Rienzufer bei Ehrenburg aufgefunden. Die junge Grazerin war erschlagen worden. Selten wurden nach einem Mord in Südtirol so viele Ermittlungsansätze verfolgt und wieder verworfen, wurde ein Fall so oft neu aufgerollt – bis heute führten aber alle Spuren ins Nichts.