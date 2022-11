Der Kids Snow Day 2022 ist zurück: Kostenloser Wintersport in ganz Südtirol

Foto: © Kids Snow Day 2022

Hauptveranstaltung am Kronplatz

Südtirol ist ein Wintersportland – und jeder Südtiroler sollte eine Wintersportart zumindest einmal ausprobiert haben. Was früher gang und gäbe war, das ist heute leider rückläufig. Die Landesberufskammer der Skilehrer und der Verband der Seilbahnunternehmer wiederholen heuer – nach 2-jähriger Unterbrechung – eine bewährte Initiative, um die Kinder wieder „auf die Piste“ zu bringen. An der letzten Ausgabe des „Kids Snow Day“ hatten sich über 3500 Buben und Mädchen beteiligt.„Kostenlose Tageskarte, kostenloser Kurs sowie kostenlose Ausrüstung – und tolle Unterhaltung“, fassen Helmut Sartori vom Verband der Seilbahnunternehmer Südtirols und Claudio Zorzi von der Landesberufskammer der Skilehrer Südtirols das mittlerweile bewährte Konzept des „Kids Snow Day“ zusammen.5- bis 12-Jährige können am 17. Dezember im ganzen Land das Skifahren, das Snowboarden und das Langlaufen ganz unverbindlich ausprobieren. Anmeldungen sind vom 28. November bis zum 12. Dezember 2022 online möglich.„Testimonials“ der Initiative sind die bekannten Südtiroler Skirennläufer Nicol Delago und Christof Innerhofer. Sie meinen: „Solche Aktionen unterstützen wir sehr gerne, denn Wintersport macht großen Spaß. Wir freuen uns, wenn Kindern die Möglichkeit geboten wird, das Skifahren, das Snowboarden oder das Skilanglaufen kennen zu lernen.“Dabei soll der Spaß nicht zu kurz kommen – vor allem auch am Kronplatz, wo heuer die Hauptveranstaltung mit einem umfangreichen Rahmenprogramm über die Bühne geht. Die landesweite Initiative ergänzt die vielfältigen Bemühungen der einzelnen Skigebiete und -verbunde.