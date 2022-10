Der Kilimandscharo brennt

Es brennt auf dem Berg in ungefähr 3900 Metern Höhe. Laut einer Mitteilung der tansanischen Parkbehörde vom Samstag wachsen dort, in der klimatischen Bergzone der Heidelandschaft, leicht brennbare Pflanzen.Es ist nicht das erste Feuer am Kilimandscharo. Vor rund 2 Jahren gelang es Einwohnern und Mitarbeitern der tansanischen Parkbehörde, einen Brand nach wenigen Tagen zu löschen.Mit 5895 Metern ist der Kilimandscharo der höchste Berg Afrikas und ein beliebtes Touristenziel. Jährlich machen sich etwa 50.000 Menschen auf den Weg zum Gipfel.