<b>von Florian Mair<\/b><BR \/><BR \/>„Die Psairer Goas haben seit jeher einen Geldwert und einen guten Namen“, betont Pflug. Die Rasse sei heute in ganz Südtirol verbreitet und werde geschätzt. Doch woran erkennt man eine wirklich gute Passeirer Gebirgsziege? Darüber kann der 82-Jährige ausführlich erzählen – und hat dabei seine ganz eigenen, über Jahrzehnte gereiften Vorstellungen: Bei einem Ziegenbock komme es vor allem auf die körperliche Stabilität an. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387062_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„In meinen Augen muss ein Goasbock starke Hinterbeine und auch stabile Vorderbeine sowie einen kräftigen Rücken haben. Ansonsten wird der Nachwuchs auf der schwächeren Seite sein“, erklärt er. Für viele sei der Kopf das entscheidende Merkmal. Für ihn hingegen müsse zunächst der gesamte Körperbau stimmen. „Wenn der Rücken gut ausgeprägt ist, dann sind im Normalfall auch die Hinterbeine stark – und das ist erfahrungsgemäß sehr wichtig.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387065_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Rücken sollte aber möglichst nicht zu lang sein. „Wenn er kürzer ist, ist er – wieder in meinen Augen – stabiler und besser.“ Und gerade am Berg seien ein kompakter Körperbau und eben kräftige Beine von Vorteil. Ein zu langer Rücken sei weder für die Fortbewegung noch für die Widerstandsfähigkeit im steilen Gelände ideal. Auch optisch hat der „Hias“ klare Vorstellungen: „Meiner Meinung nach ist ein Bock mit einem kürzeren Rücken auch viel schöner – aber das ist wieder Geschmackssache.“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77256932_listbox" \/><h3>Weniger Stallaufenthalt<\/h3>Und bei der Haltung hat Pflug ebenfalls eine klare Auffassung. Seiner Beobachtung nach werden Ziegen heutzutage vielfach überfüttert. „Die Besitzer meinen es sicher gut mit ihren Tieren, doch zu viel Futter und zu wenig Bewegung sind nicht förderlich. Goas sollten auch nicht zu lange im Stall sein. Zwei, maximal drei Monate reichen völlig aus. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387068_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Länger ist für den Bewegungsapparat nicht gut, dann stehen die Tiere ab“, erklärt der Experte. „Eine Goas gehört ins Freie. Und wenn sie viel im Freien unterwegs ist, tut das dem gesamten Bewegungsapparat gut.“ Früher seien die Goas vielfach zu lange draußen gewesen, heute erlebe er eher das Gegenteil, so Pflug. Ein Laufstall sei ebenfalls eine Möglichkeit. Allerdings gebe es dabei einen Nachteil: Schwächere Tiere könnten beim Fressen zu kurz kommen. Und was soll man der Goas füttern? „Nichts Spezielles: Heu, gutes Bergheu“, erklärt er.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387071_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Und er hakt in Sachen Aussehen nach: „Natürlich spielt auch der Kopf eines Ziegenbocks eine gewisse Rolle. Er sollte kräftig und passend zum Körperbau sein, allerdings nicht zu stark an den einer Gämse erinnern.“ Wichtig seien zudem ein ausgeprägter Hornansatz und Hörner, die von vorne nach hinten verlaufen, fügt Pflug hinzu. Keinen Grund sieht er bei der Fellfarbe, einfarbige Tiere geringer einzuschätzen als mehrfarbige.<h3>Kurzes Euter wichtig<\/h3>Bei den weiblichen Tieren richtet sich das Augenmerk des Goas-Kenners ebenfalls auf den Körperbau – so wie bei den Böcken auf Rücken und Beine. Stets im Blick sollte man laut dem „Kolegger-Hias“ aber das Euter haben. „Es sollte nicht zu lang sein, denn gerade bei Ziegen, die ihre Jungen säugen und anschließend wieder am Berg unterwegs sind, könnte es zu Problemen kommen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387074_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Denn wenn die Tiere viel fressen, wird erneut Milch produziert. Und weil die Tiere dann nicht gemolken werden, wird das Euter eben länger“, erklärt er. „Verletzungen und Entzündungen könnten die Folge sein.“ Deshalb sei es wichtig, die Tiere zum richtigen Zeitpunkt trockenzustellen und nicht zu überfüttern. Und wie sollte der Kopf der weiblichen Goas sein? „Kräftig muss er meiner Meinung nach sein. Und er sollte zum restlichen Körper passen“, betont Goasexperte Pflug. „Die Hörner sollten wie beim Bock von vorne nach hinten verlaufen.“ <h3>Stur und wählerisch<\/h3>Wer mit Ziegen zu tun hat, weiß: Die Tiere haben ihren eigenen Kopf. Auch Mathias Pflug kennt diese Eigenheiten nur zu gut. „Eine Goas ist das heikelste Tier, das es gibt“, sagt er. Stur seien diese Wiederkäuer ebenfalls – und alles andere als genügsam wie etwa das Schaf. Doch Pflug denkt nicht nur an Zucht und Haltung. <BR \/><BR \/>„Milch und Fleisch der Ziege sind gesund und auch leicht verträglich“, sagt er. Einer, der die Erfahrung und das Fachwissen des 82-jährigen Saltausers zu schätzen weiß, ist Dr. Helmuth Gufler, europäischer Fachtierarzt für Schafe und Ziegen. Sein Urteil fällt eindeutig aus: „Der ‚Kolegger-Hias‘ ist der Goas-Papst.“ <BR \/><BR \/>Übrigens: Am morgigen Samstag findet auf dem Festplatz in St. Martin in Passeier die achte Psairer Goasausstellung statt.