„Der Krieg wird immer verheerender“

Er spricht von einer „kognitive Kriegsführung in seiner höchsten Ausprägungsstufe“. Es geht nun darum die jeweils andere Seite zu „entmenschlichen“. Dazu dienen gezielte Mittel der Beeinflussung als Teil einer psychologischen Kriegsführung. Eine übliche Methode in Zeiten von Kriegen. Diese Narrative bestimmen ab sofort wie und was wir über den Krieg denken und welches Urteil wir fällen.Aber auch im derzeitigem militärischem Kriegsverlauf vor Ort spitzt sich die Lage immer mehr zu. Der russische Militärkonvoi, der zuletzt nordwestlich von Kiew in der Nähe des Flughafens Antonov gesehen wurde, hat sich weitgehend aufgelöst. Die russischen Verbände haben sich um die Stadt gruppiert.„Die Russen haben in den letzten Tagen umfangreiche Kräfte herangeführt, sich reorganisiert und bereiten sich auf die nächste Phase ihrer Einsatzführung vor.“ Dies könnte der erwartete Angriff auf Kiew sein. Gelingt er und mit ihm die Gefangennahme oder Vertreibung der ukrainischen Regierung könnte immer noch eine schnelle Entscheidung fallen.Kiew ist nun von drei Seiten eingeschlossen. Selbst die kurzfristige Abwehr von russischen Verbänden (wie bei Browary) ändert daran nichts.

