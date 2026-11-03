Es war ein normaler Montagmorgen in St. Konstantin, Fraktion von Völs am Schlern, direkt an der Straße nach Seis. Der kleine Shop auf dem Areal von „Camping Seiser Alm“ hatte nach einer geschäftigen Woche am Sonntag geschlossen. Am Abend zuvor schien in dem Familienbetrieb noch alles in bester Ordnung zu sein; die Lichter brannten, die Maschinen summten ihren gewohnten, monotonen Takt. Doch als der Chef am Montagmorgen wie gewohnt Milch holen wollte und die Tür zum Kühlbereich öffnete, schlug ihm warme Luft entgegen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380699_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Sicher über 30 Grad“, rekapituliert sein Sohn Raphael Mahlknecht. „Nicht gerade wie ein Backofen, aber wie ein Warmhalteofen.“ Das Eis und sämtliche gefrorenen Lebensmittel waren aufgetaut, Milchprodukte und Fleischwaren verdorben. „Ein Glück im Unglück bleibt, dass der Laden nicht mehr prall gefüllt war, weil die Saison nun vorbei ist.“ Dennoch hinterlässt der Vorfall ratlose Gesichter.<h3>\r\nDas Einfallstor im System<\/h3>Wie aber ist der Südtiroler Campingplatz-Shop ins Visier von Kriminellen geraten? Die Kühlanlagen wurden von einer Südtiroler Kühltechnikfirma installiert und gewartet. Um Effizienz und schnellen Service zu garantieren, werden die Maschinen per Fernwartung gesteuert.<BR \/>Genau diese digitale Nabelschnur könnte sich nun als die Achillesferse erwiesen haben, vermutet Mahlknecht. Über einen großflächigen Cyberangriff auf die Systeme gelangten die Angreifer wohl in die Steuerungssoftware der Endkunden. „So sind die bei uns in die Kühlschränke gekommen“, sagt er.<BR \/><BR \/>Um weiteren Zugriffen einen Riegel vorzuschieben, griffen die Experten zu einer radikalen, analogen Maßnahme: Sie zogen die Netzwerkstecker. Es dauerte aber noch eine ganze Weile, bis die Systeme wieder stabilisiert waren, erzählt Mahlknecht.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hackerangriffe-in-europa-cyberangriff-auch-auf-geschaeft-in-kastelruth" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nur wenige Kilometer weiter, in der Konsumgenossenschaft Kastelruth, spielten sich am selben Montag fast identische Szenen ab. (STOL hat berichtet.)<\/a> Auch dort schnellten die Temperaturen der Kühlanlagen plötzlich drastisch in die Höhe. <BR \/><BR \/>Ein Blick auf die europäische Nachrichtenlage zeigt, dass Südtirol wohl das jüngste Opfer einer Kette von Sabotageakten geworden ist: In ganz Europa – von Schweden über Belgien bis nach Sizilien – wurden in derselben Nacht Hunderte Supermärkte und Kühlsysteme attackiert.<h3>\r\nErst vor einer Woche Einbruchsversuch<\/h3>Für den Familienbetrieb in St. Konstantin mischt sich die digitale Bedrohung zudem mit ganz handfester, analoger Kriminalität: Erst vor einer Woche verzeichnete das angeschlossene Restaurant einen Einbruchsversuch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380690_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380693_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Pizzaautomaten auf dem Gelände wurden mit roher Gewalt aufgebrochen. Zwar erbeutete der Täter nur rund 500 Euro Bargeld, doch der angerichtete Sachschaden an den Automaten wiegt ungleich schwerer.<BR \/><BR \/><i>Sehen Sie die Bilder der Überwachungskamera im Video:<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="wAnIzHnv"><\/video-jw>\n