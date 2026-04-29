Vom 4. Mai bis zum 31. Oktober verbindet der Bus wieder das Stadtzentrum von Leifers mit Seit und dem Breitenberg. Der Wanderbus wurde im Herbst 2025 erstmals vom Tourismusverein Leifers Branzoll Pfatten eingerichtet, um eine direkte Anbindung an die höher gelegenen Wandergebiete zu schaffen. Der Bus verkehrt an fünf Tagen pro Woche – Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag- mit jeweils fünf Fahrten täglich. <BR \/><BR \/><BR \/>Route, Fahrplan und Haltestellen bleiben unverändert zum Vorjahr. Insgesamt werden über 40 Haltestellen bedient, darunter bestehende innerstädtische sowie eigens eingerichtete Haltepunkte entlang der Strecke. Diese sind weiterhin mit dem Hinweis „summer bus“ gekennzeichnet. Der Wanderbus wird unter der Liniennummer 115 geführt. Als Fahrscheine gelten der südtirolmobil Pass sowie der Südtirol Guest Pass. Alternativ beträgt der Fahrpreis 3 Euro pro Fahrt. <BR \/>Neben dem touristischen Nutzen schafft der Wanderbus damit auch für die lokale Bevölkerung eine zusätzliche Möglichkeit, sich im Gebiet ohne Auto zu bewegen. Ziele wie der Leiferer Höhenweg, das Brantental oder die Wege rund um Seit und den Breitenberg werden dadurch deutlich leichter zugänglich.<BR \/><BR \/><BR \/> „Die Rückmeldungen im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass der Wanderbus sowohl von Gästen wie auch von der Bevölkerung geschätzt wird und ein reales Bedürfnis abdeckt. Jetzt geht es darum, das Angebot weiter zu etablieren und möglichst viele Menschen zur Nutzung zu motivieren. Wenn der Bus gut angenommen wird, kann das auch eine Grundlage für eine zukünftige Weiterentwicklung sein“, sagt Dieter Frasnelli, Präsident des Tourismusvereins Leifers Branzoll Pfatten.