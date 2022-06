Der letzte Weg eines großen Südtirolers

Joseph Zoderer - Foto: © Max Lautenschlaeger

Persönliche Erinnerungen an eine lange Freundschaft teilte der Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi bei der Trauerfeier. - Foto: © DLife

Die Rezitation von 4 seiner Gedichte bildete den Abschluss der Verabschiedung. - Foto: © DLife

Der Kirchenchor Terenten und der gemischte Chor Pfalzen gestalteten die Messe musikalisch mit. Musiker Marcello Fera spielte die Violine. - Foto: © DLife

Freunde, Weggefährten, Autorenkollegen und Vertreter des Südtiroler Kulturbetriebes und der Politik trauern mit seiner Familie um ihn: Unter ihnen waren SVP-Obmann und Kulturlandesrat Philipp Achammer, die Meraner Vizebürgermeisterin Katharina Zeller, die Autoren Sepp Mall, Armin Gatterer und Waltraud Mittich, um nur einige zu nennen. Bewegend waren die Worte des Bozner Bürgermeisters Renzo Caramaschi, den eine lange Freundschaft mit Joseph Zoderer verbindet.Schriftsteller Carmine Abbate stellte Überlegungen über die Fremde an – ein Thema, das auch Zoderer sein Leben lang schmerzlich begleitet habe und auch prägend für sein Schaffen gewesen sei.Den Gottesdienst in der Pfarrkirche zelebrierte Pfarrer Michael Bachmann. Kulturjournalist Joachim Leitner erinnerte dabei auch an die Wiener Jahre Zoderers, an seine Arbeit für die Rundfunkanstalt Rai und daran, wie eng Zoderer Südtirol wohl manches Mal erschienen sei. Leitner sprach von Zoderers „trotzigem Schreiben“ und von seinen „dichten Texten“: „Wer nur liest, was steht, für den bleibt das Geheimnis Geheimnis“, sagte er.Joseph Zoderer wurde am 25. November 1935 in Meran geboren. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Südtirol, wanderte aber im Zuge der Option im Jahr 1940 mit seiner Familie nach Graz aus. Zoderer studierte später Rechtswissenschaften, Philosophie, Theaterwissenschaften und Psychologie in Wien und war als Journalist für den „Kurier“, die „Kronen Zeitung“ und „Die Presse“ tätig. Für sein schriftstellerisches Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, u. a. die Ehrengabe der Weimarer Schillerstiftung (2001), den Hermann-Lenz-Preis (2003) und den Walther-von-der-Vogelweide-Preis (2004). Im Februar 2022 wurde dem Autor das Ehrenzeichen des Landes Tirol von der Tiroler Landesregierung verliehen.