<b>Von Christoph Höllrigl<\/b><BR \/><BR \/><b>Wie surreal erscheint Ihnen ein Interview im milden Herbst Südtirols über die Herausforderungen kalter Kriegswinter in der Ukraine?<\/b><BR \/><b>Josef Pfattner:<\/b> Surreal ist ein gutes Stichwort. Denn Surrealität kann man auch in der Ukraine erleben. Etwa, wenn man in Kiew sitzt und alles irgendwie fein und friedlich erscheint. Das ist nicht ein Zustand, wie man sich Krieg vorstellt. Aber dann dauert es vielleicht ein paar Stunden, und der Alarm geht wieder los. Die Leute gehen in Deckung, flüchten in die Bunker, der Strom fällt aus … Faktisch befindet sich das Land natürlich im Krieg. Nach mehr als drei Jahren nagt das alles ungemein an den Nerven der Leute. Wenn jetzt der Winter vor der Tür steht, wissen sie: Die Russen greifen wieder stärker an, vor allem die Infrastruktur, Strom- und Gasleitungen, Züge, Schulen usw. Der nächste Winter wird also wieder sehr hart werden.<BR \/><BR \/><b>Wie haben Sie den vergangenen Winter in der Ukraine erlebt?<\/b><BR \/>Ich war in Charkiw, also der zweitgrößten Stadt der Ukraine, ganz im Osten. Dort wurden ständig auch Häuser bombardiert. Dann sind weitum Scheiben kaputt, nichts funktioniert mehr – kein Strom, keine Heizung … dann wird es hart.<BR \/><BR \/><b>Im nächsten Winter werden Sie nicht in der Ukraine sein. Wieso?<\/b><BR \/>Ich habe in den vergangenen 20 Jahren – mit Unterbrechungen – humanitäre Projekte in vielen verschiedenen Krisen- und Kriegsgebieten der Welt geleitet. Vor allem nach der Erfahrung in der Ukraine brauche ich nun aber eine Auszeit. Ich muss auch auf mich und meine Gesundheit schauen. Denn es ist sehr belastend, wenn man Wochen und Monate nicht richtig durchschlafen kann, immer wieder Bombenalarm ist und man ständig in den Luftschutzkeller muss. Zudem die Verantwortung über Millionenprojekte in einem Land, das berüchtigt ist für Korruption. Und man baut etwas auf, das teilweise wieder zerstört wird, weil es eben keinen Frieden gibt. Irgendwann entsteht dann ein gewisser Frust, dass wir humanitären Helfer ausgenutzt werden …<BR \/><BR \/><b>Inwiefern ausgenutzt?<\/b><BR \/>Wir sind ein Instrument der internationalen Politik, und man baut auf uns, dass wir eben humanitäre Projekte durchführen. Aber was es wirklich braucht, ist Frieden. Es hätte im Vorfeld viel mehr Energie in die Kriegsprävention investiert werden müssen – also vorher Brandschutz betrieben werden müssen, anstatt hinterher das Feuer zu löschen. Aber genau in dieser Situation sind wir nun eben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235700_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Wie haben Sie als Koordinator der humanitären Hilfe des Lutherischen Weltbundes in der Ukraine also bisher ganz konkret „gelöscht“?<\/b><BR \/>Das Grundprinzip unserer Organisation ist: Wir wollen den Leuten helfen, damit sie sich selbst helfen können. Und das machen wir in ein paar strategischen Bereichen; was wir in Kiew oder Charkiw natürlich umzusetzen versucht haben. Ein wichtiges Element dabei ist etwa die Schulbildung. So haben wir etwa Luftschutzbunker in Klassenräume umgewandelt und dort den Unterricht quasi im „Schichtbetrieb“ organisiert – für sieben, acht Schulen. Zudem haben wir über 500 Wohnungen ausgebaut oder saniert, damit die Leute wieder zurückkehren können. Und wir haben Menschen, die aus Orten an der Front evakuiert wurden, mit Lebensmitteln und Decken versorgt und einen Unterschlupf organisiert. All das habe ich – zusammen mit etwa 50 Angestellten, die meisten Ukrainer – koordiniert.<BR \/><BR \/><b>Eines ist die Versorgung mit Energie, Nahrungsmitteln, Unterkunft, Bildung usw., das andere ist Hilfe zur Bewältigung von Kriegstraumata …<\/b><BR \/>Ja, wir sprechen hier in der humanitären Hilfe von der psychosozialen Unterstützung. Natürlich braucht der Mensch etwas zu essen, zu trinken und ein Dach über dem Kopf. Der Rest ist früher oft ignoriert worden. Heutzutage wird aber viel mehr Wert darauf gelegt. Hier arbeiten wir mit Psychologen und Psychiatern zusammen. Wir haben etwa in Polen Programme für Flüchtlinge aus der Ukraine aufgebaut, auch zum Teil mit Ukrainerinnen, die entsprechend für die psychosoziale Unterstützung geschult wurden.<BR \/><BR \/><b>Die Ukraine steht mittlerweile vor dem vierten Kriegswinter. Wie steht es um die Spendenfreudigkeit der westlichen Bevölkerung …<\/b><BR \/>Man merkt schon, dass die Spendengelder weniger werden. Es ist außerdem tendenziell so, dass es bei Katastrophen – Erdbeben, Bränden, Überschwemmung usw. – mehr Spenden gibt. Vielleicht, weil sich viele Leute sagen: Ich werde doch nicht einen Beitrag leisten in einem Konflikt, der eigentlich vermeidbar wäre, wenn die Politiker nur wollten. Die humanitären Spendengelder sind im Übrigen nur ein winzig kleiner Teil im Vergleich zu den Summen, die für Waffen ausgegeben werden. Die Waffenlobby und viele, viele andere Firmen – Sicherheits- und Logistikfirmen, auch aus der Ukraine – verdienen sich eine goldene Nase in diesem Krieg.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235703_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Sie haben weltweit viele Konflikte gesehen und vor Ort gearbeitet. Sehen Sie in der Ukraine einen Ausweg?<\/b><BR \/>Ich kann mich noch erinnern: Ich habe vor dem Angriff der Russen am 24. Februar 2022 zu meinen Kollegen gesagt: „Da gibt es schon Bewegungen an der russischen Grenze. Aber nein, Krieg wird es dort nicht geben.“ Ich hätte also nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Wie es weitergeht? Eine Prognose ist sehr schwierig. Vielleicht kann der Krieg eingefroren werden, so wie es in anderen Teilen der Welt schon geschehen ist. Also, dass man hergeht und sagt: Jetzt lassen wir einmal die Waffen schweigen. Das alleine wäre schon sehr viel. Die anderen Aspekte – ob Gebiete abgetreten werden oder ein konkreter Friedensplan – sollten auf später verschoben werden; also auf einen Zeitpunkt in zehn oder 20 Jahren, wenn es Donald Trump und Wladimir Putin nicht mehr gibt.<BR \/><BR \/><b>So oder so gibt es aber auch nach einem Waffenstillstand oder Friedensschluss viele Herausforderungen …<\/b><BR \/>Allerdings! In der Ostukraine gibt es verschiedene Minderheiten: russische, ungarische, Roma … Nach dem Krieg gibt es dort sicher weiter Spannungen. Leute, die es sich leisten konnten, sind weggezogen. Wenn die dann zurückkommen, könnte es schwierig werden. Das kennen wir ja aus unserer Südtiroler Geschichte nur allzu gut; Stichwort: Option. Das gehört aber leider zu den Langzeiteffekten von Kriegen, ebenso wie die psychosozialen Auswirkungen.<BR \/><BR \/><b>Und wie geht's für Sie nun weiter?<\/b><BR \/>Jetzt mache ich mal eine Pause in Südtirol bei meiner Familie, vielleicht ergibt sich hier beruflich etwas. Es kann auch sein, dass ich wieder für ein paar Monate zurückkehre in die humanitäre Hilfe. Aber ich möchte nicht mein ganzes weiteres Leben der humanitären Hilfe widmen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72200465_listbox" \/>