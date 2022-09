Heute, am 4. September, erklärt Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom seinen beliebten Amtsvorgänger Johannes Paul I. (1978) zum Seligen der Kirche. Darüber freut man sich auch hierzulande, hatte Albino Luciani als gebürtiger Belluneser doch eine besondere Beziehung zu Südtirol und zum Wallfahrtsort Maria Weißenstein. + Von Flora Brugger

Der neue Selige war gerne und oft zu Gast in Südtirol

Als „lächelnder Papst“ geht Johannes Paul I. in die Kirchengeschichte ein, heute wird er in Rom seliggesprochen. Der Wallfahrtsort Maria Weißenstein war in seinem ganzen Leben ein wichtiger Bezugspunkt.