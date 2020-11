Der Nikolaus kommt auch in diesem Jahr

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird es in diesem Jahr keine Nikolausumzüge geben. Nichtsdestotrotz sollen Kinder nicht zur Gänze auf den Nikolaus verzichten müssen.„Der Nikolausbesuch soll auch im heurigen Jahr möglich sein. Das haben wir in der aktuellen Verordnung des Landeshauptmannes festgelegt“, unterstreicht der Landesrat für Bildung und Kultur Philipp Achammer.In der Verordnung des Landeshauptmannes wurde festgelegt, dass der Nikolausbesuch, der von ehrenamtlichen Vereinen durchgeführt wird, nur an der Haus- oder Wohnungstür erfolgen darf. Zudem muss der Besuch kontaktlos ablaufen und der nötige Sicherheitsabstand eingehalten werden.

