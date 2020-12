Der Nikolaus trotzt Corona und dem schlechten Wetter

Trotz der angespannten Lage war am Sonntag in Stefansdorf der Nikolaus unterwegs. Begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr Stefansdorf brachte der Nikolaus unter Einhaltung der Corona-Vorschriften und Abstandsregeln den Kindern die Süßigkeiten an die Haustüren.Rund 3 Stunden waren die Wehrleute und der Nikolaus unterwegs und fuhren von Haus zu Haus.„Die leuchtenden Kinderaugen ließen viele derzeitige Probleme vergessen“, betont der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stefansdorf, Othmar Kammerer.

stol