Der November war durchschnittlich warm mit vielen Niederschlägen

Bei den Niederschlägen wurde landesweit ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem langjährigen Durchschnitt verzeichnet.Die höchste Temperatur des Monats wurde am 12. November in Branzoll mit 15,3 Grad Celsius gemessen; am kältesten war es am heutigen 30. November in Sexten mit minus 16 Grad. Mit dem morgigen 1. Dezember beginnt auch der meteorologische Winter: Der Auftakt zeigt sich verbreitet frostig, am Nachmittag werden im Pustertal 2 Grad erreicht, im Etschtal bis zu 6 Grad.Ein Zwischenhoch und trockene Luftmassen sorgen für stabile Verhältnisse. Morgendliche Restwolken lösen sich auf, danach scheint in ganz Südtirol die Sonne. Am Abend tauchen wieder dichtere Wolken auf.

lpa