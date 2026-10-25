Nach ein paar wettertechnisch durchaus durchwachsenen Tagen mit Regen, Nebel und dem ersten Schneefall zeigt sich der Herbst in der kommenden Woche noch einmal von seiner schönsten Seite. <BR \/><BR \/>Schon am Montag bringt eine nordwestliche Höhenströmung trockene Luftmassen, sodass die Sonne das Kommando am Himmel übernimmt. Es ziehen nur wenige Wolken durch und auch die Temperaturen steigen wieder ordentlich an. Die Quecksilbersäule steigt auf bis zu 17 Grad. <BR \/><BR \/>Im weiteren Wochenverlauf ändert sich daran kaum mehr etwas. Über weite Teile bleibt der Himmel strahlend blau, dann und wann tauchen ein paar harmlose Wolken auf. Zur Wochenmitte wird mitunter sogar die 20-Grad-Marke geknackt.