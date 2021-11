Der Oktober war sonnenreich, aber relativ kühl

Der soeben vergangene Oktober war von sonnigem Hochdruckwetter geprägt, dementsprechend hat es auch relativ wenig geregnet, geben die Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz Auskunft: In diesem Oktober war es um rund 0,5 Grad Celsius kühler als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre.Die höchste Temperatur des Monats wurde am 4. Oktober in Brixen mit 24,1 Grad gemessen, am kältesten war es am 14. Oktober in Welsberg mit minus 5,7 Grad. Der November hat trüb und regnerisch begonnen, in höheren Lagen gab es einen ersten Wintereinbruch mit Neuschnee . Am Mittwoch tauchen wieder viele Wolken auf, im Tagesverlauf beginnt es verbreitet zu regnen und zu schneien. Die Schneefallgrenze liegt je nach Intensität zwischen 1100 und 1600 Meter Meereshöhe.Am Donnerstag lassen die Niederschläge allmählich nach, am Freitag wird es überwiegend sonnig, und am Samstag geht es sonnig weiter.Die Klimadiagramme mit den Angaben zu den Temperaturen und Niederschlagsmengen für Bozen, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach werden täglich aktualisiert und zeigen auf, ob die aktuellen Daten über oder unter dem langjährigen Durchschnitt liegen.

lpa/pho