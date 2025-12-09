<BR \/>S. war seit 21. Jänner 2018 abgängig. Gegen den Ex-Freund war nach dem Verschwinden bereits wegen Freiheitsentziehung ermittelt worden, 2019 wurde das Verfahren aber eingestellt. Nunmehr soll der Mann laut „Kronen Zeitung“ seine derzeitige Lebensgefährtin bei einem Streit körperlich angegriffen haben, die Frau wurde verletzt. <BR \/><BR \/>Der Mann wurde von der Polizei dazu befragt - auch zum Verschwinden seiner Ex-Freundin. Außerdem soll er laut „Kronen Zeitung“ in seinem Umfeld vom „perfekten Mord“ gesprochen haben. Erst im Oktober hatte die Familie der Vermissten für Hinweise, die zur Klärung führen, rund 50.000 Euro ausgelobt.<BR \/><BR \/>Am Sonntag soll der 32-Jährige auf eine Polizeiinspektion im Waldviertel gekommen sein und am Montag im Wiener Landeskriminalamt ein Geständnis abgelegt haben. Außerdem soll er die Ermittler zur Leiche geführt haben.