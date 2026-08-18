Ab Donnerstag ändert sich die Wetterlage, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Vom Mittelmeerraum herauf ziehen immer wieder ein paar Regenschauer und Gewitter durch. Damit wird die Trockenheit zumindest etwas gelindert.“<BR \/><BR \/>Zumindest ein Tropfen auf dem heißen Stein. Vorerst bleibt es aber noch sommerlich warm: Im Tagesverlauf kommt am heutigen <b>Dienstag<\/b> vor allem im Süden immer wieder die Sonne zum Vorschein. Etwas wechselhafter bleibt es am Alpenhauptkamm. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 23 Grad in Sterzing und 31 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Mittwoch<\/b> scheint in Südtirol verbreitet die Sonne. Am Himmel zeigen sich nur ein paar harmlose Wolken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 28 Grad im Wipptal bis 33 Grad im Unterland.<BR \/>Der <b>Donnerstag<\/b> verläuft zunehmend unbeständig. In der zweiten Tageshälfte kommt es zu einigen Regenschauern und Gewittern. Die Höchsttemperaturen sinken auf 28 Grad.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Freitag<\/b> bleibt es wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und gewittrigen Regenschauern.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> bleibt die wechselhafte Wetterphase bestehen. Im Tagesverlauf muss man wieder mit einigen Regenschauern oder Gewittern rechnen. Am <b>Sonntag<\/b> ändert sich wenig. In Südtirol gibt es eine Mischung aus Sonne, Wolken und gewittrigen Regenschauern. Die Höchsttemperaturen klettern am Wochenende nicht mehr über 29 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>