Der Sommer 2022 war der heißeste in der Geschichte Europas

Temperatur in Europa doppelt so stark gestiegen wie weltweit

Im Bericht „Global Climate Highlights“ 2022 von Copernicus, dem Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union, steht, das Jahr 2022 sei das achte Jahr in Folge, in dem die Temperaturen um mehr als ein Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen; demnach war der Sommer 2022 der heißeste, der jemals in Europa gemessen wurde. 2022 war das zweitwärmste Jahr in der Geschichte Europas und das fünftwärmste weltweit gemessen. Das meldet die Nachrichtenagentur Ansa.Der letztjährige Sommer in Europa hat den Hitzerekord aus dem Sommer 2021 gebrochen. Der Herbst 2022 war der drittwärmste, der je in Europa gemessen wurde, übertroffen nur von 2020 und 2006. Die europäischen Wintertemperaturen lagen im vergangenen Jahr etwa ein Grad über dem Durchschnitt, womit der Winter zu den 10 wärmsten gehörte. Das Jahr 2022 wird in Europa in Sachen Wärme nur noch von 2020 übertroffen, liegt aber vor 2019, 2015 und 2014.Laut Copernicus ist die Temperatur in Europa in den letzten 30 Jahren mehr als doppelt so stark angestiegen wie im globalen Durchschnitt, und zwar mit der höchsten Steigerungsrate aller Kontinente. Mehrere Länder in West- und Südeuropa haben die höchsten Temperaturen seit mindestens 1950 verzeichnet. Weltweit waren die wärmsten Jahre bisher 2016, 2020, 2019 und 2017. Die letzten 8 Jahre waren die wärmsten, die jemals aufgezeichnet wurden.Das Pariser Klimaabkommen zielt darauf ab, die Temperatur unter 2 Grad gegenüber dem Durchschnitt von 1850 bis 1900 zu halten. Cop26 in Glasgow senkte diese Schwelle auf 1,5 Grad.