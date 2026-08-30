In einigen Tälern beginnt der morgige Montag laut Prognosen des Landeswetterdienstes mit Hochnebel. Danach scheint oft die Sonne, die Quellwolken werden aber größer und in der Folge entstehen am Nachmittag und Abend einige Gewitter. <BR \/><BR \/>Die Temperaturen bleiben sommerlich mit Höchstwerten von 26 Grad Celsius bis 31 Grad. <h3>\r\nMischung aus Sonne und Wolken<\/h3>Auch am Dienstag gibt es Temperaturen von bis zu 31 Grad. Häufig scheint die Sonne, am Nachmittag entstehen Quellwolken, die Gewitterneigung bleibt aber meist gering.<BR \/><BR \/>Am Mittwoch geht es voraussichtlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>