„Der Sommer ist nun da, heute werden bereits bis zu 28 Grad überschritten“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74858828_quote" \/><BR \/> „Ab morgen wird die 30-Grad-Marke erreicht und überschritten. Am Pfingstwochenende erwarten uns bis zu 33 Grad“, so Peterlin. <BR \/><BR \/>Das seien zwar keine neuen Rekordwerte für Ende Mai, aber dennoch liegen sie um etwa 8 Grad deutlich über dem Durchschnitt.<h3>\r\nTag für Tag<\/h3>Am heutigen <b>Donnerstagnachmittag<\/b> scheint im Großteil Südtirols die Sonne. Einige dichtere Wolken halten sich im Ahrntal und gegen Abend tauchen überall ein paar dünne Schleierwolken auf. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf Höchstwerte von 20 bis 28 Grad.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Freitag<\/b> scheint von früh bis spät die Sonne, der Himmel ist oft wolkenlos. Nach Frühwerten von 5 bis 13 Grad steigen die Temperaturen auf Höchstwerte von 22 bis 30 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> geht es sommerlich weiter mit Sonne und meist nur harmlosen Quellwolken am Nachmittag. Die Temperaturen klettern auf bis zu 32 Grad.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Sonntag<\/b> scheint verbreitet die Sonne, die Temperaturen steigen noch etwas weiter an – auf bis zu 33 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Pfingstmontag<\/b> setzt sich das sonnige und heiße Wetter fort mit Höchstwerten um die 33 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>