Der Sommer ist im Anmarsch

Strahlender Sonnenschein ab Donnerstag

Foto: © Dieter Peterlin Twitter

In den vergangenen Tagen gab es in Südtirol bereits täglich früh Sonnenschein, es ging aber auch kaum ein Tag ohne ein Gewitter irgendwo in Südtirol vorbei, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin in den sozialen Medien.Der heutige Mittwoch startet mit Hochnebel, der sich aber rasch auflöst. Quellwolken und Wärmegewitter sind auch heute wieder möglich, am wahrscheinlichsten im Süden des Landes. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 28 Grad Celsius.Je weiter wir uns dem Wochenende nähern, desto sommerlicher wird es. Bereits am morgigen Donnerstag erwartet uns strahlender Sonnenschein, wie der Landeswetterdienst meldet. Am Nachmittag bilden sich zwar einige Quellwolken, die Gewitterneigung bleibt aber gering. In den nördlichen Tälern frischt der Föhn auf.Auch am Freitag bleibt es sonnig,in den Bergen sind kurze Regenschauer nicht auszuschließen. Auch der Samstag und Sonntag werden sonnig, die Temperaturen klettern bis auf 30 Grad Celsius.„Die Wettermodelle bestätigen es immer mehr. In dieser Woche haben wir es noch mit durchschnittlichen Sommertemperaturen zu tun, nächste Woche scheint es um einiges heißer zu werden“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.