Der Sommer ist noch nicht vorbei – Südtirol genießen bei 30 Grad

Die neue Woche beginnt zwar recht kühl und wird voraussichtlich auch kühl enden, aber dazwischen wird es sommerlich.Die Woche beginnt am Montag mit einem Wechsel von Sonne und Wolken, am Nachmittag entstehen über Südtirol verteilt ein paar Regenschauer und einzelne Gewitter. Die Temperaturen bleiben gedämpft mit Höchstwerten von 21 bis 26 Grad.Ab dem morgigen Dienstag nimmt der Sommer dann aber noch einmal richtig Fahrt auf. Der Luftdruck steigt und die Luftmassen im Alpenraum werden trockener. Im Großteil des Landes scheint die Sonne und am Himmel ziehen nur ein paar harmlose Wolkenfelder durch. Nach einem frischen Morgen steigen die Temperaturen auf Höchstwerte von 23 Grad in Sterzing bis 29 Grad in Bozen.Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es überwiegend sonnig und stabil. Am Himmel zeigen sich nur ein paar harmlose Wolken und die Temperaturen erreichen sommerliche Höchstwerte bis zu 30 Grad.Am Freitag tauchen wieder dichtere Wolken auf und die Schauerneigung nimmt zu. Der Samstag wird aus heutiger Sicht unbeständig mit vielen Wolken und Regen. (Aber davon wollen wir jetzt noch nichts hören.)

