Der Sommer ist zurück

„Der Sommer kehrt zurück und er bleibt bis weit in die nächste Woche hinein. Die Temperaturen steigen im Süden Südtirols bis auf 32/33°“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Social Media.Da die Luft trocken sei und die Tage schon etwas kürzer werden „kann es nachts auch gut abkühlen, Tropennächte sind vorerst keine mehr in Sicht“, so Peterlin.Am Sonntag präsentierte sich das Wetter quasi im ganzen Land von seiner besten Seite. Sonnenschein und ein meist ungetrübter Himmel. Und so geht es weiter: Auch am morgigen Montag überwiegt der Sonnenschein, aus Osten ziehen im Tagesverlauf einige Wolken herein. Die Höchstwerte erreichen etwa in Meran und Bozen über 30 Grad Celsius.Sommerlich, tagsüber heiß mit Höchstwerten von 32 bis 33 Grad, bleibt es dann auch in den kommenden Tagen bis Freitag. Gewitter und Regen sind laut aktuellen Prognosen des Landeswetterdienstes Südtirols derzeit nicht in Sicht.