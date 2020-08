Der Sommer kehrt zurück

Noch am Samstag war der heißeste Tag des Jahres mit Höchstwerten von bis zu 37 Grad Celsius.Am gestrigen Montag und am heutigen Dienstag erreichten die Temperaturen jedoch nur noch maximal 25 Grad. Statt Sommer, Sonne, Sonnenschein zog eine Kältewelle über weite Teile des Landes und sorgte in höheren Lagen gar für Schneefall Nach dem großen Temperatursturz kehrt der Sommer aber laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin bald zurück.Mittwochfrüh fühle es sich noch „sehr frisch an, fast herbstlich“, so Peterlin. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen im Süden Südtirols laut dem Landesmeteorologen dann schon wieder knapp 30 Grad Celsius, ab Donnerstag sollen die Temperaturen wieder auf über 30 Grad ansteigen.Ein neuer Kälteeinbruch sei vorerst nicht mehr in Sicht, es bleibe für längere Zeit warm oder sogar heiß.Eine solche Kaltfront wie in den vergangenen Tagen kommen laut Peterlin Anfang August eher selten vor, sei aber nicht außergewöhnlich. Typisch hingegen sind solche Kaltfronten für Mitte bzw. Ende August, erklärt der Landesmeteorologe.

