Wie formt man aus Steinchen ein großes Bild? „Als ob Gott der Vater Mosaikstücke aus dem Boden des Himmels hergeworfen und mich gebeten hätte, herauszufinden, wie es gewesen sei. Vielleicht eine gute Definition des Komponierens, vielleicht auch nicht“, fragt sich Sibelius. Seine Fünfte Sinfonie mit dem berühmten „Schwanenthema“ im Finale ist, mitten im Ersten Weltkrieg, eine endlose Baustelle. <BR \/><BR \/>1915 schreibt er eine erste Fassung, 1916 eine zweite, die er nicht veröffentlicht, und erst 1919 entsteht die letzte Version des – von vier auf drei Sätze reduzierten – Werks, das mit sechs klanglichen Eruptionen endet. Mit diesem grandiosen Werk eröffnet das von Dima Slobodeniuk dirigierte Bergen Philharmonic Orchestra am 15. September um 20.30 Uhr in der Reihe „classic“ des südtirol festival meran sein Konzert im Meraner Kursaal.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357482_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Darauf folgt Vollwertkost statt Zuckerwatte: 1881 kündigt der in Hamburg geborene Johannes Brahms „ganz ein kleines Klavierkonzert“ mit „ganz einem kleinen zarten Scherzo“ an. Natürlich ein Understatement: Das Konzert ist riesengroß, der Solist wird zum Schwerstarbeiter, und der Kritikerpapst Eduard Hanslick bezeichnet das Werk nach der Uraufführung in Budapest als „viersätzige Symphonie mit obligatem Klavier“. Am Klavier sitzt an diesem Abend mit Leif Ove Andsnes ein Superstar des Klassikbetriebs.<BR \/><BR \/>Die New York Times bezeichnet den 1970 in Karmøy (Norwegen) geborenen Andsnes als „einen Pianisten von majestätischer Eleganz, Kraft und Einsicht“, das Wall Street Journal nennt ihn „einen der begabtesten Musiker seiner Generation“.Leif Ove Andsnes wurde für acht Grammy Awards nominiert und gewann nternationale Preise, darunter sechs Gramophone Awards. Das 1765 gegründete Bergen Filharmoniske Orkester gehört zu den ältesten Orchestern in Europa. Von 1880 bis 1882 leitete der Komponist Edvard Grieg diesen Klangkörper aus der Hafenstadt an der norwegischen Westküste.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.meranofestival.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ticket & Infos: www.meranofestival.com<\/a>