„Noch einmal liegt eine Tropennacht in Bozen hinter uns, noch einmal wird es heute über 30 Grad heiß", schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Ab morgen bringen Regenschauer Abkühlung, ab Freitag wird es zwar wieder wärmer mit bis zu 26/28 Grad, aber eben nicht mehr so heiß", so Peterlin. „Der Spätsommer steht in den Startlöchern."<h3>
Die Wetterprognose Tag für Tag</h3><b>Dienstag</b><BR />Am heutigen Nachmittag und Abend muss man über Südtirol verteilt mit einzelnen Gewittern rechnen. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 27 Grad in Sterzing bis 33 Grad in Bozen.<BR /><BR /><b>Mittwoch</b><BR />Am morgigen Mittwoch wird es mit einer südwestlichen Strömung unbeständig. Die Wolken geben den Ton an und im Tagesverlauf ziehen von Süden her gewittrige Regenschauer durch. Die Temperaturen bleiben gedämpft und erreichen Höchstwerte von 27 Grad.<BR /><BR /><b>Donnerstag</b><BR />Auch am Donnerstag überwiegen die Wolken und man muss mit weiteren Regenschauern rechnen. Auch Blitz und Donner können mit dabei sein. Die Höchstwerte klettern nicht über 25 Grad hinaus. <BR /><BR /><b>Freitag</b><BR />Am Freitag kommt es mit Nordföhn zu einer Wetterbesserung. Es stellt sich recht sonniges Wetter ein. Die Temperaturen klettern wieder auf bis zu 29 Grad.<BR /><BR /><b>Samstag</b><BR />Am Samstag scheint zunächst verbreitet die Sonne, am Nachmittag steigt die Gewitterneigung etwas an. Die Höchsttemperaturen erreichen um die 28 Grad.