Der Spätsommer wartet mit Sonne und einzelnen Wolken

Auf einen großteils freundlichen Sonntag folgt ein ebenso spätsommerlicher Montag: In der Früh gibt es einige Hochnebelfelder, die dann aber der Sonne den Platz überlassen. Erst am Nachmittag ziehen einige Quellwolken auf und bringen stellenweise einzelne Regenschauer.Auch in der restlichen Woche geht es laut Prognosen des Landeswetterdienstes sonnig weiter. Morgendliche Hochnebelfelder lösen sich bald auf und es wird spätsommerlich warm. Die Quecksilbersäule steigt auf bis zu 28 Grad an. An den Nachmittagen können einige harmlose Quellwolken entstehen.

