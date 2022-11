Der Tagesrückblick: Das waren die wichtigsten Ereignisse des Tages

Südtirol

Damals war es neu, ungewohnt und für viele sogar befremdlich: Nachrichten im Internet zu lesen. STOL war bei seinem Start im Jahr 1997 einer der Vorreiter, was Nachrichtenportale anbelangt – nicht nur in Südtirol, sondern in den umliegenden Regionen. Mittlerweile ist STOL längst etabliert und zum reichweitenstärksten Nachrichtenportal Südtirols geworden. Dabei galt es, einige Hürden zu überwinden. Alle Artikel zum 25. STOL-Jubiläum finden Sie hier. Ein Erdbeben der Stärke 5,7 auf der Richterskala hat Mittwoch früh die mittelitalienische Adria-Region Marken erschüttert. Auch in Südtirol war das Beben deutlich spürbar. Lesen Sie hier mehr zum Thema. In Sexten hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Ein 48-jähriger Mann verlor dabei sein Leben. Mehr erfahren Sie hier. Zum 25. Geburtstag haben uns zahlreiche Glückwunschvideos aus allen gesellschaftlichen Bereichen erreicht, von Politik über Kultur bis Sport.Es waren wohl die schrecklichsten Minuten ihres Lebens, die gestern Mittag 2 junge Frauen erleben mussten: Beim Wandern im Ultental trafen sie auf dem Tarscher Jöchl (2620 Meter) plötzlich auf ein Wolfsrudel, das sich ihnen gefährlich näherte und verfolgte. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.